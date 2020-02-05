تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا" على متن سفينة سياحية قبالة اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" على متن سفينة سياحية راسية قبالة سواحل البلاد بلغ عشرة أشخاص.

وأكد وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، للصحفيين اليوم الأربعاء، أن هؤلاء المصابين أجلوا من السفينة أمس، وتم نقلهم إلى مرافق طبية خاصة، فيما يواصل الخبراء إجراء فحوصات لـ 3711 شخصا يتواجدون على متن سفينة Diamond Princess الراسية قبالة ميناء يوكوهاما اعتبارا من الاثنين، بغية التأكد من عدم إصابة أي منهم بالفيروس الفتاك الذي تقترب حصيلة ضحاياه في الصين من 500 قتيل.

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وأشار الوزير إلى أن الخبراء أخذوا حتى الآن عينات من أكثر من 200 شخص على متن السفينة.

وأفادت قناة 9News بأن أستراليين اثنين بين الأشخاص العشرة الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، مشيرة إلى أن أكثر من 200 أسترالي يتواجدون على متن السفينة السياحية.

وأكدت القناة الأسترالية أن السفينة ستبقى قيد الحجز الصحي لمدة أسبوعين.

من جانبها، أكدت سفارة موسكو في طوكيو أن مواطنين روسيين يتواجدان على متن السفينة، مضيفة أنها تتخذ إجراءات لتوضيح الوضع ومستعدة لتقديم أي دعم ممكن لهما.

وغادرت السفينة يوكوهاما في 20 يناير الماضي، وتوجهت إلى كاغوشيما ثم هونغ كونغ ثم أوكيناوا، وكان من المقرر أن تعود الأحد الماضي إلى يوكوهاما.

لكن تبين أن أحد الركاب، وهو رجل مسن من هونغ كونغ (80 عاما) سبق أن نزل من السفينة في مدينته، وكان مصابا بالفيروس، ومنذ ذلك الحين أعلن عدد من الركاب عن تعرضهم لمشاكل صحية، ما دفع حكومة طوكيو إلى منع ركاب السفينة من مغادرتها وفرض حجز صحي عليها حتى انتهاء الفحوصات.

المصدر: وكالات