بطرسبورغ تلغي منتدى أعمال بمشاركة وفد صيني

قررت سلطات بطرسبورغ، بسبب مخاطر انتشار فيروس "كورونا"، إلغاء منتدى أعمال بمشاركة وفد صيني، لكنها لم تلغ إجراء الفعاليات الثقافية – التربوية، وذلك لعدم وجود مشاركة صينية فيها.

وقالت ممثلة إدارة مدينة بطرسبورغ لشؤون العلاقات العامة، إنه تم إلغاء منتدى الأعمال الروسي الصيني - "التعاون التجاري والاقتصادي: الحاضر والمستقبل"، بمشاركة دوائر الأعمال في مدينة تانغشان الصينية، الذي كان من المقرر عقده في 14 فبراير. وفي الوقت نفسه، تمت المحافظة على الفعاليات الثقافية والتعليمية، التي لن تشارك فيها وفود صينية.

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وفي وقت سابق ، أعلن مسرح ماريينسكي ( في بطرسبورغ) عن تأجيل الحفل الموسيقي للأوركسترا الصينية للمسرح الوطني للأوبرا والرقص والدراما، الذي كان من المقرر عقده في 11 فبراير، إلى موعد لاحق في نهاية الموسم. هذا الحفل، كان مقررا كجزء من مهرجان "السنة الصينية الجديدة - عيد الربيع المرح" السادس .

المصدر: نوفوستي