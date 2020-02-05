ترامب يتجاهل محاولة عزله في خطابه عن حال الاتحاد.. ويزيد الانقسام في البلاد

تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب حال الاتحاد اليوم، محاكمته أمام مجلس الشيوخ، ومحاولة عزله، لكنه زاد من حال الانقسام بين الأمريكيين عندما تجاهل متعمدا مصافحة زعيمة خصومه.

إقرأ المزيد

وبرزت الانقسامات بين الأمريكيين واضحة عندما أقدمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، على تمزيق نسخة من أوراق خطاب رئيس البلاد، كان قد منحها ترامب إياها قبل الشروع في إلقائه، وذلك ردا على رفض ترامب مصافحتها ومحاولته إهانتها عن طريق تجاهلها.

وفي العادة يمثل خطاب حال الاتحاد حدثا مهما في رزنامة السياسة الأمريكية، ويشكل فرصة نادرة ليعلن فيها أشد المعارضين هدنة بينهم، فيما يقوم الرئيس بعرض رؤيته للمستقبل.

وقال السيناتور الجمهوري روي بلانت على صفحات "نيويورك تايمز"، إن الرئيس تمنع عن ذكر كلمة واحدة عن إجراءات عزله، لأنه يعتقد "أنها فرصة للمضي قدما". وأضاف: إنه يتعين على ترامب "تجنب" كلمة "أنا".

لكن محللين آخرين اعتبروا تجاهل ترامب لمحاكمته وإجراءات عزله في خطابه، ما هو إلا محاولة أيضا لتهدئة الأجواء بتجنب الحديث عن موضوع العزل كليا، تماما كما فعل بيل كلينتون في خطابه عن حال الاتحاد عام 1999 بعد محاكمة عزله.

وقبل وقت قصير على إلقاء الخطاب الثلاثاء، سيكون مجلس الشيوخ بصدد إنهاء محاكمة العزل وتبرئة ترامب، بعدما أنهى المرافعات الاثنين.

ولكن رغم أن إجراءات العزل ستنتهي مع التصويت على الحكم الأربعاء، يقول الديمقراطيون إنهم سيستمرون في ملاحقة ترامب.

وقالت فال ديمينغز، إحدى المدعين في محاكمة العزل أمام مجلس الشيوخ إن "الجرائم الدستورية للرئيس ترامب وجرائمه بحق الشعب الأمريكي والأمة لا تزال مستمرة".

من جهته قال آدم شيف، رئيس الادعاء في المحاكمة "المؤامرة مستمرة، المخطط مستمر والخطر لن يتراجع" داعيا الجمهوريين إلى "النطق بالحقيقة المروعة".

المصدر: RT