ترامب: ربما امتناع الإيرانيين عن التفاوض معنا راجع لزيادة في كبريائهم أو حماقتهم

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن امتناع القادة الإيرانيين عن التفاوض مع إدارته، وطلب المساعدة لرفع العقوبات الاقتصادية قد يرجع لـ"كبريائهم أو حماقتهم" الزائدين عن حدهما.

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وأكد الرئيس الأمريكي في خطابه عن حال الاتحاد أمام الكونغرس أن "الاقتصاد الإيراني في حالة سيئة جدا بسبب عقوباتنا القوية"، مضيفا أنه "يمكننا مساعدتهم حتى يتعافوا بشكل جيد وفي وقت قصير جدا، لكن ربما كبرياؤهم المبالغ فيه أو حماقتهم الزائدة تجعلهم يمتنعون عن طلب المساعدة. نحن هنا، فلنر أي طريق سيسلكون. الأمر يعود لهم".

وحث ترامب النظام الإيراني على "التخلي عن مساعيه الرامية للحصول على الأسلحة النووية، والتوقف عن نشر الإرهاب والموت والدمار، والبدء في العمل من أجل تحقيق ما فيه خير لشعبه"، لافتا إلى أنه "في الأشهر الأخيرة، رأينا كيف أن الإيرانيين الفخورين رفعوا أصواتهم ضد حكامهم الظالمين".

المصدر: The Hill