ترامب يعد بإنهاء حروب أمريكا في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطابه عن "حال الاتحاد" أمام الكونغرس اليوم، أنه من أجل الحفاظ على أرواح الأمريكيين "نعمل على إنهاء حروبنا في الشرق الأوسط".

وقال ترامب "اقتصادنا في أفضل وضع، وجيشنا أعيد بناؤه كليا وقوته لا تضاهيها قوة في العالم" .. "أقول لشعب بلادنا العظيم ولأعضاء الكونغرس: حالة اتحادنا أقوى من أي وقت مضى".

ولفت إلى أن "أعداء أمريكا" باتوا "يهربون وحظوظ أمريكا تزداد ومستقبلها مشرق جدا"، مؤكدا أن "سنوات الاضمحلال الاقتصادي انتهت".

وفي بداية خطابه، لفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة باتت "تنتعش وتحظى بالاحترام من جديد" في عهده.

وأضاف: "أيام استغلال بلادنا واحتقارها من جانب دول أخرى"، انتهت وباتت من الماضي.

وتغنى الرئيس الأمريكي خلال خطابه بإنجازاته الاقتصادية، قائلا إن سنوات التخلف الاقتصادي في الولايات المتحدة انتهت، وأكد أن البلاد تتقدم إلى الأمام، وحال الاتحاد أقوى من قبل.

وتطرق ترامب إلى حال الوظائف والبطالة في عهده، "انتهت الوعود المكسورة وانعدام الوظائف والأعذار لاستنزاف ثروة أمريكا وقوتها وهيبتها".

وأضاف: "خلال ثلاثة أعوام قصيرة قمنا بتحطيم عقلية الانحدار الأمريكي، ورفضنا تقليص مستقبل ومصير أمريكا".

وبحسب ترامب، "منذ اللحظة التي استلمت بها منصبي.. قمت بعمل تخفيضات ضريبية وكافحت من أجل اتفاقيات تجارية منصفة وتبادلية".

وأوضح "منذ انتخابي الأجور التي حصل عليها الخمسون في المئة الأدنى ازدادت. وبعد عقود من الدخول منخفضة الأجور ترتفع بسرعة حتى للعمال ذوي الدخل المنخفض الذين شهدوا أكثر من 60 % زيادة في أجورهم منذ انتخبت".

كما لفت إلى أن "معدل الدخل للأسر وصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ هذه البلاد".

وتطرق أيضا إلى حالة انتعاش في البورصة في عهده "منذ انتخابي البورصة الأمريكية ازدادت وأضافت تريليونات الدولارات إلى ثروة البلاد. هذا سجل لم يتوقع أحد أنه ممكن".

وخلص: "أجندتنا محابية للعمال والنمو والأهم من ذلك لأمريكا".

المصدر: وكالات