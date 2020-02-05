القرم توافق بومبيو في تقييمه لوضعها

اعتبر رومان تشيغرينتس، الرئيس المشارك لجمعية الشعوب السلافية في القرم، أن اعتراف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو بفقدان أوكرانيا لشبه الجزيرة هو مظهر من مظاهر المنطق السليم.

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ونقلت البوابة الأوكرانية "الوقت الجديد"، في وقت سابق عن مصدر لم تسمه، أن بومبيو أقر خلال اجتماع خاص مغلق في كييف، بأن أوكرانيا فقدت تماما شبه جزيرة القرم، وأشار إلى أن اللاعبين العالميين يفهمون هذا. ووفقا له، فإن كييف سلمت شبه الجزيرة، وروسيا ليست واحدة من أولئك الذين يمكن استرداد شيء منهم.

وقال تشيغرينتس لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم: "هذه من الحالات النادرة التي أتفق فيها تماما مع السيد بومبيو. لقد عادت شبه جزيرة القرم أخيرا وبشكل لا رجعة فيه إلى الوطن، مما وضع نهاية لعقود من الاحتلال الأوكراني لشبه الجزيرة في عام 2014".

وأضاف أن "الحس السليم في الولايات المتحدة بدأ ببطء ولكن بثبات".

وخلص تشيغرينتس إلى أن "الأمر الآن يتعلق بأمور صغيرة، ليس فقط الاعتراف بحكم الأمر الواقع، ولكن أيضا الاعتراف بالتبعية القانونية لشبه الجزيرة لروسيا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قام في أواخر شهر يناير الماضي، بزيارة إلى أوكرانيا كجزء من جولة في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق. وفي كييف، التقى بالرئيس فلاديمير زيلينسكي، وكذلك بوزيري الخارجية والدفاع.

المصدر:"نوفوستي"