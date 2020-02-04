طهران ستواصل التعاون في تحقيق حادث الطائرة رغم تسرب التسجيلات

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أنها "ستواصل التحقيق في الأبعاد المختلفة لتحطم الطائرة الأوكرانية في إطار القانون والمعايير الدولية وستستأنف التعاون مع الدول المعنية.

ودعت هيئة الطيران المدني الإيرانية إلى "التخلي عن تسييس هذا الموضوع".

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ونشرت وسائل إعلام أوكرانية تسجيلا صوتيا لمكالمة بين قبطان طائرة إيرانية وبرج المراقبة بمطار مهر آباد.

وفي التسجيل، أبلغ قبطان الطائرة برج المراقبة بأنه يشاهد إطلاق صاروخين.

وأثار نشر التسجيل، امتعاض الجانب الإيراني واستغرب حسن رضائي فر، مدير دائرة الحوادث في هيئة الطيران المدني، إقدام الجانب الأوكراني على نشر ملف سري كهذا يتعلق بتحقيقات إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وذكر أن هذا الملف هو جزء من الوثائق، التي قدمتها إيران إلى فريق الخبراء الأوكراني خلال اجتماعات اللجنة المشتركة للتحقيق.

واعتبر رضائي فر، أن تسريب الملف الصوتي يدفع إيران لعدم تقديم أي مستندات أخرى للجانب الأوكراني.

المصدر: وكالات