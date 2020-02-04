تقارير إسرائيلية: دولتان في الاتحاد الأوروبي أفشلتا إدانة الاتحاد لخطة ترامب

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية الثلاثاء، بأن دولا في الاتحاد الأوروبي أفشلت إصدار بيان شديد اللهجة يدين خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أن دولتين من وسط أوروبا أفشلتا إصدار بيان شديد اللهجة لمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، يرفض خطة ترامب للسلام ويهدد بتحدي خطط إسرائيل التوسعية.

ووفقا للقناة، فإن بيان بوريل كان سيدين أيضا خطة السلام وخطط إسرائيل لضم غور الأردن، لكنه فشل في الحصول على إجماع وزراء خارجية الدول الـ27 في الاتحاد، ما دفع بوريل إلى إصدار بيان باسمه فقط، وليس نيابة عن الاتحاد الأوروبي كله.

وحسب موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، فقد كانت هنغاريا وجمهورية التشيك بين الدول التي مانعت البيان.

وكان بوريل، أكد اليوم الثلاثاء، أن الصفقة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 1967، ومشددا على أنه ينبغي البت في قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

ومن المعروف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يحاول في السنوات الأخيرة تحييد انتقادات الاتحاد الأوروبي من خلال بناء صداقات مع الدول المحافظة في شرق ووسط أوروبا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية