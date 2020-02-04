بريطانيا.. بدء محاكمة شقيق منفذ تفجير مانشستر

انطلقت في بريطانيا اليوم الثلاثاء محاكمة هاشم عبيدي، الشقيق الأصغر لسلمان عبيدي منفذ التفجير الذي قتل 22 شخصا أثناء حفل موسيقي في ملعب مانشستر في 22 مايو 2017.

ويواجه هاشم البالغ من العمر 22 عاما 22 اتهاما بالقتل ومحاولة القتل والتآمر على تنفيذ تفجيرات، ومن المتوقع أن تستمر محاكمته لما يصل إلى ثمانية أسابيع.

ويصر المدعون على أنه ساعد شقيقه في التخطيط للهجوم الدموي باقتناء مواد كيميائية وحاويات حديدية ومعدات أخرى استخدمها ذاك في تصنيع عبوة ناسفة.

وشدد المدعي دونكان بيني أن عبيدي يتحمل نفس المسؤولية عن الهجوم مع شقيقه.

وأشار المدعي إلى أن التفجير الدموي سبقته أشهر من التخطيط والتحضير على أيدي الشقيقين، لافتا إلى أن العبوة الناسفة صنعت عمدا لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالمواطنين الأبرياء.

المصدر: أ ف ب