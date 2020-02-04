الرئيس الإسرائيلي: "صفقة القرن" فرصة لاستئناف المفاوضات

اعتبر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، تمثل فرصة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وخلال لقائه اليوم الثلاثاء وفدا ضم 30 ضابطا أمريكيا في إسرائيل، قال ريفلين: "أؤمن بأن مثل هذه الرؤية لتحقيق السلام مع جيراننا الفلسطينيين واقعية، لأنه بطريقة أو بأخرى، علينا أن نعيش معا متجاورين. آمل أن يغتنم كلا الطرفين هذه الفرصة لاستئناف المفاوضات المباشرة".

وأضاف أن خطة ترامب المسماة بـ"صفقة القرن" المعلن عنها الثلاثاء الماضي، "تعترف بضرورة أن تحافظ إسرائيل على سيطرتها الأمنية على جميع المناطق الواقعة غربي نهر الأردن"، مشددا على أن "إسرائيل لن توافق أبدا على تقديم تنازلات في ما يتعلق بسلامة مواطنيها".

وفي تصريحاته السابقة حول "صفقة القرن"، اعتبر ريفلين أن الخطة يمكن أن تجلب الأمل للطرفين والمنطقة، داعيا الفلسطينيين إلى عدم تفويت الفرصة "لإعادة فتح قنوات الحوار وإحراز تقدم نحو مستقبل مشترك".

المصدر: وكالات