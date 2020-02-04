"هآرتس": نتنياهو حث واشنطن على تجريد سكان المثلث العربي من الجنسية الإسرائيلية بـ"صفقة القرن"

أفادت صحيفة "هآرتس" بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حث الإدارة الأمريكية على إدخال بند في مشروعها للسلام في الشرق الأوسط يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية من سكان منطقة المثلث.

ونقلت الصحيفة العبرية في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء عن مصادر منخرطة في المشاورات بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة السلام المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، قولها إن نتنياهو أثار هذا الموضوع لأول مرة في يوليو 2017، خلال زيارة صهر وكبير مستشاري ترامب، جاريد كوشنر، إلى الدولة العبرية.

وكان اقتراح نتنياهو يقضي، حسب مصادر الصحيفة، بتجريد السكان العرب في المثلث من الجنسية الإسرائيلية ووضعهم قسرا تحت إدارة الدولة الفلسطينية المستقبلية.

ولم ينف مكتب نتنياهو هذه المعلومات، قائلا إن القرار النهائي بشأن مضمون خطة السلام الأمريكية التي نشرت الأسبوع الماضي اتخذ من قبل البيت الأبيض.

وترجح "صفقة القرن" المؤلفة من 181 صفحة أن المدن والبلدات الواقعة على طول الخط الأخضر، بما فيها مدن المثلث، قد تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشيرة إلى أن نحو 200 ألف إسرائيلي عربي يقيمون فيها قد يفقدون جنسيتهم الإسرائيلية ويصبحون مواطنين للدولة الفلسطينية.

وتقضي الخطة بأن إسرائيل ستسلم هذه المدن والبلدات إلى الجانب الفلسطيني تعويضا عن فرض سيادتها على جميع المستوطنات العبرية في الضفة الغربية المحتلة، لافتة إلى أن الحقوق المدنية لهؤلاء المواطنين ستدار بموجب القوانين السارية والأحكام القضائية الصادرة عن الجهات المختصة.

المصدر: هآرتس