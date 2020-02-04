منظمة الصحة العالمية: فيروس "كورونا" لا يمثل وباء عالميا وارتداء الأقنعة لا يحمي 100%

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن فيروس "كورونا" المستجد، لا يمثل وباء عالميا، لافتة إلى أن ارتداء الأقنعة لا يحمي غير المصابين 100%، بل يجب اتخاذ تدابير إضافية.

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وقالت سيلفي بريان رئيسة إدارة مكافحة الأمراض الوبائية في المنظمة، للصحافيين في جنيف: "حاليا لسنا في حالة وباء عالمي"، مشيرة إلى أن العلماء حددوا التسلسل الجيني لفيروس كورونا وأساليب تنقله.

وارتفع عدد الوفيات في الصين جراء "كورونا" في يوم واحد إلى رقم قياسي جديد، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي الثلاثاء تسجيل 64 وفاة إضافية ليصل عدد الضحايا الإجمالي إلى 425 شخصا.

وصرح نائب وزير الصحة الروسي، سيرغي كرايفوي، بأن العلماء الصينيين بصدد اختبار عقار"تريازافيرين" الروسي المضاد للفيروسات والذي أكد فعاليته في مكافحة 15 نوعا من الإنفلونزا.

المصدر: رويترز