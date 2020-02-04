إسرائيل: إحباط عملية تهريب أسلحة إلى غزة من مصر عن طريق البحر

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن "إحباطه قبل ثلاثة أشهر محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال شبه جزيرة سيناء المصرية".

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وذكر الجيش الإسرائيلي أن العملية نفذت من قبل سلاح البحرية بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، بعد رصد قارب مشتبه فيه بالتهريب في البحر، مؤكدا توقيف القارب بعد المطاردة واحتجاز شخصين كانا على متنه.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هذين المعتقلين اعترفا خلال التحقيق معهما بأن الأسلحة التي عثر عليها على متن القارب كانت مخصصة لقوات الكوماندوز البحرية التابعة لحركة "حماس".

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات توثق توقيف القارب.

بعد المطاردة، تم توقيف القارب ونقل الناشطيْن الإرهابيّيْن اللّذين تواجدا على متنه لتحقيق لدى قوات الأمن. وقد تبيّن من التحقيق معهما أنّ الأسلحة كانت مُعدّة لاستخدام قوات الكوماندوز البحري التابعة لمنظمة #حماس الإرهابية.#فيديوpic.twitter.com/qd0JByqGm3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 4, 2020

المصدر: RT