دولتان جديدتان تعلنان تسجيل إصابات بفيروس "كورونا"

أعلنت كل من بلجيكا وماليزيا اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابات بفيروس "كورونا" بين مواطنيها.

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وقالت السلطات الصحية في بلجيكا، إنها سجلت أول إصابة بالفيروس لمواطن بلجيكي كان في مدينة ووهان الصينية.

وأضافت أنها أعادت 9 بلجيكيين من ووهان، وقد خضعوا جميعهم لسلسلة من الاختبارات في مستشفى عسكري في العاصمة بروكسل، وتبين أن واحدا منهم فقط مصاب بالفيروس.

بدورها، أكدت السلطات الصحية في ماليزيا أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد بين مواطنيها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى عشر حالات.

وقالت السلطات إن المصاب رجل ماليزي يبلغ من العمر 41 عاما كان قد سافر إلى سنغافورة لحضور اجتماع الشهر الماضي مع زملاء من الصين، أحدهم من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الوباء. ولم تظهر أعراض الإصابة على الرجل الماليزي إلا يوم 29 يناير أي بعد قرابة أسبوع من عودته إلى ماليزيا.

وقال وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد، إن نتائج فحوص طبية بتاريخ الثالث من فبراير أكدت أن المصاب ورجلا آخر من ووهان يبلغ من العمر 63 عاما وكان تحت الملاحظة أصيبا بالفيروس.

المصدر: رويترز