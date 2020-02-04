ساندرز يؤكد تصدره نتائج انتخابات أيوا الأمريكية

أكد السيناتور الأمريكي الديمقراطي بيرني ساندرز، أنه جاء في الطليعة خلال الانتخابات التمهيدية التي جرت في ولاية أيوا الأمريكية لاختيار المرشح الديمقراطي للاقتراع الرئاسي المقبل.

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وقال ساندرز اليوم الثلاثاء: "عندما تعلن النتائج، أشعر أننا سنرى نجاحا جميلا جدا هنا في أيوا"، مؤكدا على أن "هذا اليوم يشكل بداية نهاية دونالد ترامب".

من جهته، ألقى منافسه بيت بوتيدجيدج خطابا حماسيا ذهب فيه إلى حد اعتبار نفسه "منتصرا". وقال "أيوا فاجأت البلاد".

وأعلن فريق حملة ساندرز هذه المعطيات التي تشمل حوالى 40 بالمئة من مراكز التصويت "بسبب عجز الحزب الديمقراطي في أيوا عن نشر النتائج مساء الاثنين".

وتفيد هذه الأرقام بأن ساندرز حصل على 28.62 بالمئة مقابل 25.71 بالمئة للمعتدل بوتيدجيدج و18.42 بالمئة للسيناتورة إليزابيث وارن.

وحل نائب الرئيس السابق جو بايدن في المرتبة الرابعة بـ15.08 بالمئة، فيما يعد أداء سيئا للرجل الذي بقي لأشهر في طليعة استطلاعات الرأي.

وانطلق السباق إلى البيت الأبيض داخل الحزب الديمقراطي بمشاركة أكثر من 24 طامحا إلى منافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بعضهم بدأ جهوده منذ عام. لكن لم يبق منهم، قبل 9 أشهر من تاريخ الانتخابات، سوى 11 شخصا.

المصدر: أ ف ب