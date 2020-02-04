ظريف يغرد بالصينية متضامنا مع الصين في مواجهة "كورونا"

دان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استغلال الولايات المتحدة أزمة فيروس "كورونا" في الصين، مؤكدا وقوف إيران إلى جانب الصينيين في محنتهم.

وكتب ظريف عبر "تويتر" باللغة الصينية: "أجريت اتصالا هاتفيا مع صديقي القديم، مستشار الحكومة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، وأعربت عن شكري وتقديري إزاء الإجراءات الناجحة التي اتخذتها الحكومة الصينية من أجل مكافحة فيروس كورونا ومنع استشرائه".

وأضاف: "أن الصين لم تمنع استشراء داء كورونا في داخل الصين فقط، بل إنها حالت دون ذلك في أرجاء العالم".

伊朗人说,“阿丹子孙皆兄弟，兄弟犹如手足亲。造物之初本一体，一肢罹病染全身。”中国人说，“岂曰无衣，与子同袍。”无论何时何地，伊朗都坚定与中国站在一起。 — Javad Zarif (@JZarif) February 4, 2020

وانتقد ظريف استغلال الولايات المتحدة لهذا الموضوع، قائلا: "لا شك أن الصين أكثر نجاحا وأكثر شعورا بالمسؤولية في احتواء هذه الأزمة مقارنة بما قامت به الولايات المتحدة من إجراءات لاحتواء مرض الإنفلونزا من نوع H1N1 عام 2009".

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وسرد ظريف مقطعا من الشعر الإيراني: "أبناء آدم كأعضاء الجسد الواحد وجوهرهم واحد، عندما يصاب أحد الأعضاء بالألم تتأثر باقي الأعضاء"، كما أشار ظريف أيضا إلى مثل صيني معناه "كيف يكون المرء بلا ثوب، وله ابن؟" مؤكدا أن بلاده ستبقى بقوة إلى جانب الصين.

وكانت بكين انتقدت الولايات المتحدة لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب "كورونا" وعدم تقديم أي مساعدات مهمة للصين، متهمة واشنطن بـ"بث الذعر" في رد فعلها على انتشار الفيروس.

المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية