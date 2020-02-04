ترامب يحسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" كتب فيها "فوز كبير لنا في ولاية أيوا".
وهنأت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا ماكدانييل، في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قائلة: "لقد حقق ترامب فوزا كبيرا في أيوا عام 2016 وسيفعل ذلك مجددا في نوفمبر المقبل" في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية.
Big WIN for us in Iowa tonight. Thank you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020
Congratulations to the winner of the #IACaucus: @realDonaldTrump.— Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) February 4, 2020
He won Iowa big in 2016, and he's going to carry it again in November!
ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل.
المصدر: تويتر