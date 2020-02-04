هونغ كونغ تسجل أول وفاة بفيروس "كورونا"

ذكرت قناة "تي.في.بي" التلفزيونية اليوم أن هونغ كونغ سجلت أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" على أراضيها، فيما أعلنت الصين رقما قياسيا جديدا للمتوفين بهذا الفيروس يوم أمس الاثنين.

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وأعلنت السلطات المحلية، أن الرجل البالغ من العمر 39 عاما كان يعاني مرضا كامنا، قبل وفاته ليصبح ثاني وفاة خارج بر الصين الرئيسي، بعد الشخص الذي توفي في الفلببين.

وفي هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي موسع ضمن الصين 15 حالة إصابة مؤكدة من ضمنها إصابة انتقلت محليا.

وقد أعلنت هونغ كونغ تعليق عمل 10 معابر حدودية من المدينة إلى بر الصين الرئيسي من أصل 13 معبرا لوقف تفشي الفيروس.

بدورها أعلنت الحكومة الصينية أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" في إقليم هوبي بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين في الصين إلى 19967 مصابا في سائر أنحاء البلاد، فيما يبلغ عدد الإصابات في العالم نحو 20155 شخصا.

المصدر: وكالات