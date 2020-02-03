 
مباشر

بوغدانوف يبحث مع السفير التركي الوضع في سوريا و"صفقة القرن"

أخبار العالم

بوغدانوف يبحث مع السفير التركي الوضع في سوريا و
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7a4

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف في موسكو اليوم مع السفير التركي لدى روسيا محمد سمسار، الوضع في ليبيا وسوريا و"صفقة القرن".

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية: "بحث الجانبان جملة من قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على سبل المساعدة الفعالة للتسوية العاجلة للأزمتين السورية والليبية".

إقرأ المزيد
بوغدانوف يبحث
بوغدانوف يبحث "صفقة القرن" الأمريكية مع سفير فلسطين في موسكو

وأضافت: "تطرق الجانبان إلى قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على خلفية خطة التسوية التي طرحتها الإدارة الأمريكية، وردود المجتمع الدولي بما فيه جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن اللقاء، عقد بمبادرة من الجانب التركي.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبلة وفستان قصير هكذا ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي !