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مجلس الأمن يبحث "صفقة القرن" مع مستشار ترامب

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مجلس الأمن يبحث
Reuters
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قال مصدر في مجلس الأمن الدولي، إن المجلس قد يبحث خلال هذا الأسبوع مع مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر خطة التسوية في الشرق الأوسط التي طرحتها إدارة الولايات المتحدة مؤخرا.

وأضاف المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي": "قد يعقد هذا اللقاء في وقت لاحق من هذا الأسبوع على شكل مشاورات مغلقة".

من جهته، رجح مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك بيكستن، أن يحدث ذلك يوم 6 فبراير الجاري، لكن هذا الموعد غير مؤكد بعد.

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وأعلن الرئيس الأمريكي مؤخرا بنود "صفقة القرن" التي عمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، حيث لم تلبّ بمجملها ما يطمح له الفلسطينيون، ونصت عليه قرارات مجلس الأمن لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967  وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: وكالات

 

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