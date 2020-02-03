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الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل هاجم عناصرها بسكين شرق فرنسا

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الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل هاجم عناصرها بسكين شرق فرنسا
Reuters
الشرطة الفرنسية- أرشيف
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أطلقت الشرطة الفرنسية النار اليوم الاثنين، على رجل هاجم عناصرها داخل مركز للشرطة في شرق فرنسا.

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ونقلت "رويترز" عن الدرك الوطني قوله إن رجلا مسلحا بسكين أصيب بعيار ناري في يده، في منطقة ديوز، بعد أن هاجم شرطيا.

بدورها، نقلت صحيفة "ريبابليكان" الفرنسية عن المدعي العام في ميتز، كريستيان ميركوري، قوله إن دركيا استخدم سلاحه، وتم تحييد الرجل وقد أصيب بجروح"، وزعمت الصحيفة أن المسلح أعلن مسؤوليته عن عمل إرهابي.

المصدر: رويترز

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