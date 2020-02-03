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نتنياهو يعرب عن أمله في أن تفتتح أوغندا سفارتها في القدس قريبا

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نتنياهو يعرب عن أمله في أن تفتتح أوغندا سفارتها في القدس قريبا
Reuters TM
لحظة لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأوغندي يوري موسفني
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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في أن تفتتح أوغندا سفارتها في القدس عمّا قريب.

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وأضاف نتنياهو خلال زيارة يجريها إلى أوغندا، أن إسرائيل ستفتتح بدورها سفارة في العاصمة الأوغندية كمبالا.

نتنياهو يعرب عن أمله في أن تفتتح أوغندا سفارتها في القدس قريبا
RT
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأوغندا

من جهته، قال الرئيس الأوغندي يوري موسفني إن بلاده "تدرس هذا الأمر"، أي أمر افتتاح سفارة لأوغندا في القدس.

نتنياهو يعرب عن أمله في أن تفتتح أوغندا سفارتها في القدس قريبا
RT
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأوغندا
نتنياهو يعرب عن أمله في أن تفتتح أوغندا سفارتها في القدس قريبا
RT
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأوغندا

وكان نتنياهو قد أكد قبيل مغادرته إلى أوغندا، أن "إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإفريقيا قد عادت إلى أحضان إسرائيل. هذه العلاقات تتسم بأهمية كبيرة على الصعد الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية".

المصدر: وكالات

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