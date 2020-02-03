ستوكهولم: إيران لم تعرض تعويضات لعائلات ضحايانا

قال مصدر في الخارجية السويدية، إن أقارب السويديين الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية قرب طهران الشهر الماضي، لم يتلقوا أي عرض للتعويض من جانب سلطات إيران.

وأضاف المصدر: "لا يوجد أي اقتراح بالتعويض بعد. نحن مستمرون في العمل، ووفقا لموقف السويد، يجب أن يكون التعويض متساويا لجميع الضحايا".

وأمس، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن إيران عرضت 80 ألف دولار، تعويضا عن كل ضحية من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مؤكدا أن كييف ستسعى للحصول على تعويضات أكبر.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية: "الجانب الإيراني، عرض علينا مباشرة تقديم 80 ألف دولار لكل عائلة وعن كل ضحية. هذا مبلغ صغير للغاية... سنضغط ونطالب بمبالغ مالية أكبر".

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وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، قد أسقطت عن طريق الخطأ فجر الـ8 من يناير الماضي، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.

المصدر: تاس