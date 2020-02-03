الإعلام الصيني يسلط الضوء على المساعدات الطبية الجزائرية لبكين

نشرت "شبكة تلفزيون الصين الدولية" اليوم الاثنين، صور المساعدات الطبية التي أرسلتها الجزائر لمساعدة سلطات مدينة ووهان الموبوءة في محاربة فيروس "كورونا" الجديد.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشبكة على "تويتر" وصول طائرة "الخطوط الجوية الجزائرية" محملة بنصف مليون قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز.

وصول طائرة الخطوط الجوية الجزائرية AH3770 محملة بالهبة الجزائرية لمساعدة للسلطات المحلية بمدينة #ووهان الصينية التي تكافح فيروس كورونا. وتشمل المساعدات نصف مليون قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز. #الجزائر جنبا إلى جنب مع صديقتها الصين. #معا_ضد_كوروناpic.twitter.com/5lksFcSPor — CGTN Arabic (@cgtnarabic) February 3, 2020

وأرفقت الشبكة تغريدتها بتعليق قالت فيه: "الجزائر جنبا إلى جنب مع صديقتها الصين".

وكانت سفارة بكين لدى الجزائر تقدمت أمس الأحد بشكرها الخالص للسلطات الجزائرية على المساعدات الطبية الطارئة.

وأشارت إلى أن "هذه المساعدات القيمة تعد خير دليل على صداقة تاريخية عميقة تجمع بين الشعبين".

المصدر: "تويتر"