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الإعلام الصيني يسلط الضوء على المساعدات الطبية الجزائرية لبكين

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الإعلام الصيني يسلط الضوء على المساعدات الطبية الجزائرية لبكين
AFP Hector RETAMAL
وصول إمدادات طبية للصين
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نشرت "شبكة تلفزيون الصين الدولية" اليوم الاثنين، صور المساعدات الطبية التي أرسلتها الجزائر لمساعدة سلطات مدينة ووهان الموبوءة في محاربة فيروس "كورونا" الجديد.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشبكة على "تويتر" وصول طائرة "الخطوط الجوية الجزائرية" محملة بنصف مليون قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز.

وأرفقت الشبكة تغريدتها بتعليق قالت فيه: "الجزائر جنبا إلى جنب مع صديقتها الصين".

وكانت سفارة بكين لدى الجزائر تقدمت أمس الأحد بشكرها الخالص للسلطات الجزائرية على المساعدات الطبية الطارئة.

وأشارت إلى أن "هذه المساعدات القيمة تعد خير دليل على صداقة تاريخية عميقة تجمع بين الشعبين".

المصدر: "تويتر"

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