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تعرض 6 أشخاص لإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

تعرض 6 أشخاص لإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

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تعرض 6 أشخاص لإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
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أفادت وكالة "سي أن أن" الأمريكية، بأن 6 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار فيما كانوا بطريقهم من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.

وقالت شرطة كاليفورنيا إنه جرى إطلاق النار على ركاب كانوا على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو، في وقت مبكر من صباح الأحد.

ولفت المتحدث باسم الشرطة ستيف لوفتوس إلى أن جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة حتى الساعة.

وقال لوفتوس إن إطلاق النار وقع قبل الساعة 1:30 بقليل في منطقة غرابفين، على الطريق السريع الخامس بالقرب من طريق فورت تيجون.

يتبع..

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