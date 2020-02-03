تعرض 6 أشخاص لإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أفادت وكالة "سي أن أن" الأمريكية، بأن 6 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار فيما كانوا بطريقهم من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.

Six passengers on a Greyhound bus headed from Los Angeles to San Francisco were shot early Sunday morning, the California Highway Patrol said. https://t.co/ejZTsXhGU6 — CNN (@CNN) February 3, 2020

وقالت شرطة كاليفورنيا إنه جرى إطلاق النار على ركاب كانوا على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو، في وقت مبكر من صباح الأحد.

ولفت المتحدث باسم الشرطة ستيف لوفتوس إلى أن جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة حتى الساعة.

وقال لوفتوس إن إطلاق النار وقع قبل الساعة 1:30 بقليل في منطقة غرابفين، على الطريق السريع الخامس بالقرب من طريق فورت تيجون.

يتبع..