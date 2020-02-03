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أمير سعودي مخاطبا الإسرائيليين: القضية الفلسطينية قضيتنا وأنتم دولة احتلال

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أمير سعودي مخاطبا الإسرائيليين: القضية الفلسطينية قضيتنا وأنتم دولة احتلال
Reuters
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أكد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد أن المملكة لا تزال ترى في القضية الفلسطينية قضيتها وتعتبر إسرائيل دولة احتلال.

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وجاء ذلك في تغريدة غاضبة نشرها الأمير السعودي على حسابه الرسمي في "تويتر"، ردا على نشر الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين مقطع فيديو يظهر فتيات محجبات يرقصون مع فتيات ورجال يرتدون زي الجيش الإسرائيلي على أغنية "وين الملايين"، مصحوبا بالنص: "أكثر ما يضحكني أن الفلسطينيين يرقصون معنا في البارات في الليل وفي النهار يضحكون على العرب ويقولون أنتم بعتم القضية ووين الملايين".

ووصف الأمير عبد الرحمن ما جاء في تغريدة كوهين بأنه "تعميم مضحك"، مضيفا: "قضية الفلسطينيين قضيتنا وأنتم دولة محتلة لفلسطين ولن يغير موقفنا شتائم أو بذاءات من بعض المضللين أو الكارهين من الفلسطينيين".

واستدعت هذه التغريدة تفاعلا واسعا في "تويتر"، ولفت الأمير ردا على أحد التعليقات المنددة به إلى أنه نشرها ليس لتوضيح موقفه الشخصي فقط بل وموقف بلاده أيضا.

المصدر: RT

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