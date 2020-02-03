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جونسون: آن الأوان لمنع الإفراج المبكر عن المحكومين بالإرهاب

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جونسون: آن الأوان لمنع الإفراج المبكر عن المحكومين بالإرهاب
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن الوقت حان لمنع الإفراج المبكر عن المدانين بتهم إرهابية، وذلك بعد عملية الطعن الأخيرة التي نفذها في لندن محكوم بالإرهاب أفرج عنه بنصف المدة.

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وقال جونسون: "نحن نتقدم بمشروع قانون لوقف نظام الإفراج المبكر التلقائي لكن الصعوبة تكمن في كيفية تطبيق ذلك بأثر رجعي على الأشخاص الذين يتمتعون به في الوقت الحاضر".

وأضاف: "نعتقد أن الوقت حان لاتخاذ إجراء ضمان ألا ينالوا الإفراج المبكر التلقائي عنهم بغض النظر عن مشروع القانون الذي نتقدم به".

وقتلت الشرطة البريطانية سوديش أمان أمس الأحد، بعدما هاجم المارة بسكين طوله 25 سنتيمترا في شارع مزدحم بلندن، حيث أعلن تنظيم "داعش" تبنيه للعملية.

وكان أمان سجن في 2018 بتهم حيازة وثائق إرهابية ونشر مطبوعات إرهابية.

وأشاد أمان في السابق بأنشطة تنظيم "داعش" وشارك على الإنترنت مجلة تابعة للتنظيم كما شجع صديقته على قطع رأس والديها.

المصدر: رويترز

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