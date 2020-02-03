ظريف: رد فعل بعض الدول العربية على صفقة القرن "سخيف ومخز"

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رد فعل بعض الدول العربية على "صفقة القرن" بأنه "سخيف ومخز".

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وقال ظريف: "بات واضحا للشارع العربي أن تغيير بوصلة العداء لإيران كان أمرا مزيفا وكاذبا".

وأضاف في كلمته أمام جمع من طلاب الجامعة الحربية اليوم الاثنين، أنه "مثلما نجح الاتفاق النووي في تدمير الصورة التي صنعوها عن إيران بأنها دولة داعية للحرب دوليا، وهذا إنجاز استراتيجي، فإن خطة "صفقة القرن" المشؤومة ستقلب الصورة العدائية لإيران في العالم العربي شرط أن يتم التصرف بشكل صحيح".

وتابع: "الحكومة الإسرائيلية قد بدأت بمساعدة أمريكا وبعض الدول العربية في عملية مشؤومة للغاية عملوا خلالها على إظهار إيران للعالم العربي بأنها التهديد الرئيس لجر العرب إلى المصالحة مع إسرائيل وقبول الحد الأقصى من مطالبها"، مؤكدا أن "مخطط ترامب يمثل ذروة مطالب الحكومة الإسرائيلية" .

وصرح وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق بأن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة بـ"صفقة القرن" ستكون "كابوسا ليس فقط للمنطقة بل وللعالم".

المصدر: فارس