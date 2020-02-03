روسيا ترد على زعم بولندا انتصارها في النزاع التاريخي

ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على بيان صادر عن وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، زعم فيه تحقيق الانتصار في النزاع التاريخي مع روسيا.

وقالت زاخاروفا في تدوينة على فيسبوك: "هكذا يعتقد كل من هم نابليون، وبانابارت ونزلاء المصحات العقلية أيضا".

في وقت سابق قال تشابوتوفيتش، إن روسيا "حاولت فرض روايتها عن التاريخ، لكنها لم تنجح".

وأشار الوزير البولندي، إلى أن كلمة الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى إسرائيل في ذكرى المحرقة، لم تتسم "بالطابع المعادي لبولندا".

وأضاف أنه يجب الآن على سلطات بلاده، أن تقيم الحوار مع روسيا، وقال: "في نهاية الأمر، نبقى جيرانا".

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المبادرة لاستعادة الحوار بين روسيا وبولندا، يجب أن تأتي من وارسو، لأن التصرفات البولندية بالذات، أدت إلى تقليص التعاون الطبيعي بين البلدين.

المصدر: لينتا رو