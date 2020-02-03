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كوريا الجنوبية.. إغلاق مئات المدارس خوفا من "كورونا"

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كوريا الجنوبية.. إغلاق مئات المدارس خوفا من
Reuters
امرأة وأطفال يرتدون أقنعة لحماية أنفسهم من فيروس "كورونا" في سيئول
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أغلقت 336 مدرسة كورية جنوبية أبوابها بشكل مؤقت، خوفا من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

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وصرحت وزارة التعليم بأن 245 روضة أطفال و53 مدرسة ابتدائية و21 مدرسة إعدادية و16 مدرسة ثانوية ومدرسة واحدة للتعليم الخاص في أنحاء البلاد أغلقت أبوابها أو أجلي تلاميذها بدءا من الساعة الـ9 من صباح اليوم الاثنين، في إطار التدابير الطارئة المتبعة لمنع انتشار الفيروس.

وجرت العادة على أن تبدأ المدارس الإعدادية والثانوية الفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الأخير من يناير أو أول أسبوع من فبراير بعد فترة إجازة شتوية لمدة شهر.

وقررت الوزارة خلال عطلة الأسبوع الماضية السماح للمدارس بالمناطق التي يفترض تعرضها للفيروس أو التي تم تأكيد حالات إصابة بها، أو مر بها شخص حامل للفيروس بأن تغلق أبوابها بشكل مؤقت بعد إجراء مشاورات مسبقة مع سلطات التعليم المحلية.

المصدر: يونهاب

 

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