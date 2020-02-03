طهران تؤكد أن "الضغوط الفرنسية" بشأن مواطنين محتجزين لديها لن تفضي إلى أي نتيجة

قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن الضغوط الممارسة على إيران بشأن مواطنين فرنسيين اثنين محتجزين لديها لن تحقق أي نتائج.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن موسوي قوله، إن "المواطن الفرنسي المحتجز تواصل مع قنصليته، في حين أن المواطنة الإيرانية (مزدوجة الجنسية) التقت بعائلتها في العديد من المرات. لن يتمكنوا (السلطات الفرنسية) من تحقيق أي نتائج عبر تعليقات وضغوط مماثلة".

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، حث إيران على إطلاق سراح رونالد مارشال، وهو باحث في جامعة (ساينسز-بو) في باريس، والفرنسية من أصول إيرانية، فاريبا عادلخاه، الباحثة بالجامعة ذاتها، مضيفا أن حالتهما الصحية تدهورت.

المصدر: "رويترز"