 
مباشر
عاجل
الصين تمنع سفر مواطنين مصريين للاشتباه بإصابتهما بفيروس "كورونا"

كوشنر: إذا لم يستوف الفلسطينيون الشروط فإن إسرائيل لن تعترف بهم كدولة

أخبار العالم

كوشنر: إذا لم يستوف الفلسطينيون الشروط فإن إسرائيل لن تعترف بهم كدولة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n73r

صرح جارد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره الأول، بأنه "إذا لم يستوف الفلسطينيون الشروط المطلوبة، فهو لا يعتقد أن على إسرائيل المخاطرة بالاعتراف بهم كدولة".

إقرأ المزيد
كوشنر: القادة الفلسطينيون
كوشنر: القادة الفلسطينيون "حمقى" لرفضهم صفقة القرن وعليهم أن يأخذوا "حماما باردا"

وحسب "سي إن إن"، فإن كوشنير تحدث خلال مقابلة، عن خطة "صفقة القرن" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي وصفه ترامب بأنه "حل الدولتين الواقعي"، ورفضه الفلسطينيون على الفور.

وقال كوشنر: إنه "إذا أراد الفلسطينيون أن يعيشوا حياة طبيعية واعتيادية، فإن لديهم الآن إطارا للقيام بذلك".

ووفقا لما قاله كوشنر، فإن السلطة الفلسطينية اليوم هي عبارة عن "دولة بوليسية وليست ديمقراطية مزدهرة". وأضاف أن "أخطر شيء هو قيام دولة فاشلة".

المصدر: "سي إن إن"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا