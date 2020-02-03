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الرئاسة التركية تطلب تمديد مهمة قواتها البحرية في خليج عدن عاما إضافيا

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الرئاسة التركية تطلب تمديد مهمة قواتها البحرية في خليج عدن عاما إضافيا
Reuters
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قدمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان اليوم الاثنين، لتمديد مهام القوات البحرية للجيش التركي عاما إضافيا في سواحل خليج عدن والصومال وبحر العرب والمناطق المجاورة.

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وحسبما نقلته وكالة "الأناضول"، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بتوقيع هذه المذكرة، على اعتبار أن طلب التمديد يبدأ من 10 فبراير الجاري.

وتقوم عناصر البحرية التركية، بمهام تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من المناطق المذكورة.

كما تساهم العناصر التركية بفعالية في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، ومكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، حسب ذات المصدر.

المصدر: "الأناضول"

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