 
مباشر
عاجل
وزارة الدفاع التركية تعلن ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب إلى 6

إصابة 16 أجنبيا في الصين بفيروس "كورونا" الجديد

أخبار العالم

إصابة 16 أجنبيا في الصين بفيروس
AP Ng Han Guan, File
المتحدثة باسم الخارجية الصينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n731

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اليوم الاثنين أن، فيروس "كورونا" الجديد أصاب 16 مواطنا أجنبيا في الصين، خرج اثنان منهم من المستشفيات و14 ما زالوا قيد العلاج .

إقرأ المزيد
148 إصابة بعدوى فيروس
148 إصابة بعدوى فيروس "كورونا" خارج الصين في 4 قارات

وقالت الدبلوماسية في إحاطة على الهواء مباشرة: "وفقا لمعلومات السلطات المعنية، أصيب اعتبارا من 2 فبراير الجاري 16 مواطنا أجنبيا في الصين بالتهاب رئوي ناجم عن النوع الجديد من فيروس كورونا، اثنان منهم تعافيا بالفعل وخرجا من المستشفيات، و 14 منهم ما زالوا قيد العلاج في الحجر الصحي".

وأشارت إلى أن حالة هؤلاء الأجانب مستقرة، لكنها لم تكشف عن جنسياتهم والبلدان التي يتحدرون منها.

وفي 31 ديسمبر الماضي، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد. وحدد الخبراء العامل المسبب للمرض بفيروس "كورونا" الجديد المعروف برمز 2019nCoV .

وتجاوز عدد الأشخاص المصابين بالفيروس في الصين 17.2 ألف شخص، توفي منهم 361 شخص. وأصاب هذا الفيروس ما يقرب من 143 شخصا خارج الصين، واعتبرت منظمة الصحة العالمية ظهور المرض حالة طارئة تثير قلقا دوليا.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا