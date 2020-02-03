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الدفاع الروسية: الطائرات التركية لم تدخل أجواء سوريا ولم يتم تسجيل ضربات ضد مواقع القوات السورية

تشاووش أوغلو: دماء شهدائنا في إدلب لم ولن تذهب هباء

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تشاووش أوغلو: دماء شهدائنا في إدلب لم ولن تذهب هباء
Reuters
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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توعد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، بأن "دماء الجنود الأتراك الذين قتلوا في إدلب لم ولن تذهب هباء".

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مقتل 4 جنود أتراك في قصف للجيش السوري في إدلب

وقال وزير الخارجية التركي في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "أرجو الله أن يتغمد برحمته شهداءنا الأبطال الذين ارتقوا في إدلب، راجيا الشفاء العاجل للجرحى"، مضيفا أن "دماء شهدائنا لم ولن تذهب هباء".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت صباح اليوم، مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، في قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية ردت فورا على مصادر النيران.

إلى ذلك، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده لن تترك هجمات الجيش السوري على القوات التركية في إدلب دون رد، معربا عن تصميم أنقرة على مواصلة عملياتها في سوريا "من أجل ضمان أمن بلادنا وشعبنا وأمن أشقائنا في إدلب"، محذرا من أن "من يختبرون عزيمة تركيا عبر هذه الهجمات الدنيئة سيعلمون أنهم يرتكبون خطأ كبيرا".

 المصدر: RT

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