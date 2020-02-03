"بالفيديو" السلطات التركية تلقي القبض على مواطن أساء لعائلة عربية

أوقفت السلطات الأمنية في تركيا، مواطنا اعتدى على أسرة عربية يعتقد أنها سعودية خلال ركوبها المصعد في إحدى محافظات البلاد، حسبما أفادت وكالة "ترك برس".

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الحادثة تصدرت المشهد عقب تداول ناشطين مقطعا مصورا على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الشخص مجهول الهوية، وهو يوجه ألفاظا نابية لأفراد الأسرة المذكورة، والتي التزمت بدورها الصمت محاولة تجنب الأمر.

المقطع المصور لاقى استنكارا ورفضا كبيرين لدى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا قبل العالم العربي، وسط دعوات لتوقيف الشخص المعتدي.

لاحقا، ظهر مقطع مصور آخر يظهر توقيف الشرطة التركية، الشخص المعتدي على الأسرة العربية، وسط غضب من قبل المواطنين المحيطين به، ومحاولة الاعتداء عليه بسبب تصرفه تجاه الأسرة العربية.

ولم يعرف بعد مكان وتوقيت وقوع الحادثة.

وتباينت التعليقات على خبر توقيف المعتدي، بين من أشاد بتدخل الشرطة التركية لصالح الأسرة العربية عبر توقيفه، وتطبيق القانون بحقه، حيث تصل عقوبة هذه التصرفات إلى السجن في بعض الأحيان، وبين من قلل من أهمية الحادثة، مبينا أنه تصرف فردي لا يعكس طبيعة علاقات السكان المحليين مع الأجانب بشكل عام، والعرب منهم بشكل خاص.

المصدر: ترك برس