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سيناتور أمريكي: الجمهوريون سيباشرون إجراء عزل بايدن فور انتخابه

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سيناتور أمريكي: الجمهوريون سيباشرون إجراء عزل بايدن فور انتخابه
Reuters Brian Snyder
جو بايدن (أرشيفية)
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قالت السيناتور الأمريكي عن ولاية آيوا جوني إرنست، إن الحزب الجمهوري سيبدأ على الفور الاستعداد لعزل جو بايدن نائب الرئيس السابق، إذا تم انتخابه رئيسا للبلاد في انتخابات نوفمبر.

وجاء تحذير إرنست، الأحد في حديث لوكالة بلومبرغ، حيث قالت: "لا يفهم الديمقراطيون في الكونغرس تماما عواقب قرارهم محاولة إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه.. أعتقد أن إمكانية العزل، بغض النظر عن المعني، ستكون مفتوحة".

وأضافت: "يجب أن يكون جو بايدن حذرا للغاية في تمنياته، لأنه قد يكون هناك وضع يبدأ فيه أشخاص في التعبير عن نيتهم عزله، فور انتخابه رئيسا".

ومن وجهة نظرها، قد يتم توجيه اتهام لبايدن، حيث تلقى ابنه أكثر من مليون دولار سنويا خلال توليه إدارة مجلس الشركة الأوكرانية "بوريزما".

المصدر: تاس

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