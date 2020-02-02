إيران بصدد إزاحة الستار عن جیل جدید من أجهزة الطرد المرکزي

أعلن مساعد رئیس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أصغر زارعان، أن بلاده ستكشف عن جيل جديد من أجهزة الطرد المرکزي لتخصيب اليورانيوم المصنوعة بقدرات محلية، في غضون 67 یوما.

وأضاف زارعان أن قدرة الجيل الجديد من أجهزة الطرد المرکزي الإيرانية تضاعفت 50 مرة مقارنة بالجيل الأول منها، وتبلغ 50 سو (وحدة عمل منفصلة).

وتابع: "بتدشینها سنستطیع تغطية کافة احتیاجات البلاد من الیورانیوم المخصب دون 5%".

وشدد زارعان على أن إيران باتت تتمتع بالاكتفاء الذاتي في تصميم وبناء أجهزة الطرد المركزي بحيث تنتج أنواع الوقود النووي وفقا للمعايير الدولية، للاستخدام في محطة بوشهر وغيرها من محطات الأبحاث النووية مثل مفاعل خنداب للبحوث في آراك"، لافتا إلى أن إيران هي الدولة الخامسة في العالم التي تملك هذه التكنولوجيا.

وأضاف أن بلاده زادت من قدرتها على إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة أقل من 5%، وتنتج حاليا أكثر من 10 كغ من المادة يوميا فيما كان مستوى الإنتاج قبل إبرام الصفقة النووية في 2015 عند 7.5 كغ.

المصدر: إسنا