استنباط عقار ضد "كورونا" في تايلاند

توصلت تايلاند إلى نتائج جيدة باختبار مزيج من العقاقير المضادة للفيروسات على مريض صيني كان في حالة خطرة إثر إصابته بفيروس "كورونا" الجديد.

إقرأ المزيد

وقال كريانجساك أتيبورنوانيتش المشرف على علاج المصاب في مستشفى "راجافيث" في بانكوك إن حالة المريض تحسنت بشكل ملحوظ خلال 48 ساعة بعد أن قرر الفريق الطبي استخدام العقاقير المضادة للإنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية.

وسجلت في تايلاند 19 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، 11 من أصحابها لا يزالون في المستشفى، والباقون تماثلوا للشفاء.

المصدر" بلومبرغ"