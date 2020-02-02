ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 10 في ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد بين ركاب الطائرة التي عاد على متنها نحو 130 مواطنا ألمانيا وأجنبيا من مدينة ووهان الصينية أمس السبت.

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وأوضحت الإدارة المحلية لمقاطعة غرمنسهايم غرب البلاد اليوم الأحد في بيان لها أن المصابين يخضعان للحجر الصحي وسينقلان قريبا إلى مستشفى فرانكفورت الجامعي.

ووصل بذلك عدد حالات الإصابة في ألمانيا إلى 10، بعد أن أعلنت وزارة الصحة في ولاية بافاريا جنوبي البلاد السبت حالة إصابة ثامنة بالفيروس في الولاية، تبين أنها مثل سابقاتها، على علاقة بشركة "ويباستو" المحلية لقطع غيار السيارات.

المصدر: وكالات