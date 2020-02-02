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فرنسا تعلن عن إرسال 600 جندي إضافي لمنطقة الساحل الإفريقي

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فرنسا تعلن عن إرسال 600 جندي إضافي لمنطقة الساحل الإفريقي
Reuters CPT/YVMAL
لحظة زيارة ماكرون لجنود فرنسيين في مالي سنة 2017
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قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الأحد، إن بلادها سترسل 600 جندي إضافي لمحاربة "متشددين إسلاميين" في منطقة الساحل الإفريقي جنوب الصحراء الكبرى.

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وأضافت بارلي في بيان، أن أغلب تلك التعزيزات ستذهب للمنطقة الواقعة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وسينضم جزء آخر لقوة "مجموعة الخمس" في منطقة الساحل الإفريقي.

ولدى فرنسا نحو 4500 جندي بالفعل في المنطقة، كما اتفقت ودول الساحل في وقت سابق على وضع قواتها المشاركة في محاربة "المسلحين الإسلاميين" تحت قيادة مشتركة جديدة أطلق عليها مسمى "التحالف من أجل الساحل".

المصدر: "رويترز"

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