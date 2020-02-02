الرئيس الصيني يزج بقدرات الجيش الطبية لمحاصرة فيروس "كورونا" في ووهان

أمر رئيس الصين شي جين بينغ، بصفته رئيس اللجنة العسكرية المركزية، بتكليف 1400 من أطباء وممرضي القوات المسلحة بمعالجة مرضى "كورونا" بمستشفى هوشنشان في ووهان ابتداء من غد الاثنين.

إقرأ المزيد

ويتسع المستشفى لـ 1000 سرير، وهو مؤقت ومخصص لعلاج المرضى المصابين بفيروس "كورونا" الجديد، وقد تمكنت الصين من بنائه وتجهيزه خلال 6 أيام بعد تفشي الفيروس في هذه المقاطعة الواقعة في وسط البلاد.

وتم تكليف الجيش الصيني ببناء وتجهيز هذا المستشفى بمدينة هوشنشان في مقاطعة ووهان يوم 23 يناير الماضي، وأصبح جاهزا في 29 منه، وبدأ باستقبال الحالات الطارئة من المرضى المصابين على الفور.

وأدى فيروس "كورونا" إلى وفاة ما لا يقل عن 204 أشخاص وأصاب نحو 14000 شخص آخرين، منذ اكتشافه في مدينة ووهان، بحسب تقارير حكومية.

وحذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، من تسارع انتشار هذا الفيروس الجديد القاتل، وقال أثناء اجتماع حكومي خاص لبحث الوضع الصحي في الصين، إن البلاد تواجه "وضعا خطيرا"، وذلك بسبب توسع انتشار هذا الفيروس.

المصدر:RT