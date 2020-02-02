ارتفاع حصيلة المصابين بـ"كورونا" في ألمانيا إلى 8 أشخاص

أعلنت السلطات الألمانية أمس السبت، عن تسجيل حالة إصابة ثامنة في ولاية بافاريا جنوبي البلاد بفيروس "كورونا" الجديد، الذي ظهر في الصين قبل أسابيع.

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وقالت وزارة الصحة في بيان لها إنه تم اكتشاف الفيروس لدى أحد سكان عاصمة ولاية ميونخ يبلغ من العمر 33 عاما.

وأضاف البيان أن الرجل موظف في شركة "ويباستو" (Webasto) لقطع غيار السيارات، مشيرا إلى أن ستة من المصابين الآخرين يعملون في تلك الشركة أيضا، كما أن ابنة أحدهم أصيبت بالفيروس.

وقال وزير الصحة الألماني ينز شبان، إن جميع المصابين في حال صحية جيدة، وأضاف: "ما يقلقني هو نظريات المؤامرة التي تنشر الغموض"، مشيرا إلى تقارير تفيد بأن أطفال موظفي "ويباستو" لم يسمح لهم بالدخول إلى مراكز الحضانة.

وذكر الوزير أن أحدا من ركاب الطائرة التي نقلت 102 ألماني و26 شخصا من جنسيات أخرى إلى فرانكفورت من ووهان الصينية أمس، لم تظهر عليه أعراض "كورونا"، وذلك بعد إخضاعهم جميعهم للفحص في منشأة مجهزة خصيصا لذلك في مطار فرانكفورت للتحقق من عدم إصابتهم بالفيروس. وسيتم وضع هؤلاء الأشخاص في الحجر الصحي لمدة أسبوعين في قاعدة بالقرب من مدينة شتوتغارت.

يذكر أن عدد المصابين بـ"كورونا" خارج الصين يقارب الـ 100 شخص في أكثر من 20 دولة في العالم، وأعلن اليوم في الفلبين عن وفاة مواطن صيني مصاب بالفيروس، في أول حالة وفاة ناجمة عن المرض خارج الأراضي الصينية.

المصدر: "دوتشيه فيلله" + "نوفوستي"