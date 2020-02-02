 
مباشر

المئات يغادرون المستشفيات الصينية بعد تعافيهم من فيروس "كورونا" الجديد

أخبار العالم

المئات يغادرون المستشفيات الصينية بعد تعافيهم من فيروس
Reuters TP/IVE
عمال مستشفى صيني يضعون أقنعة واقية ضد كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6vd

أعلنت "اللجنة الوطنية الصينية للصحة"، اليوم الأحد، مغادرة 328 مريضا مصابا بفيروس "كورونا" الجديد المستشفيات بعد تعافيهم، وذلك حتى نهاية يوم السبت.

إقرأ المزيد
الشلل يصيب مدينة ونتشو الصينية بسبب
الشلل يصيب مدينة ونتشو الصينية بسبب "كورونا"

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن يوم السبت شهد خروج 85 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، منهم 49 في مقاطعة هوبي.

وأعلنت السلطات الصينية الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس "كورونا" الجديد ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

المصدر: "شينخوا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اجتماع على المشكوف للجامعة العربية للرد على "صفقة القرن "