مقتل شخصين بإطلاق نار في كنيسة بالولايات المتحدة

سقط قتيلان وجريحان بإطلاق نار داخل كنيسة في ولاية فلوريدا الأمريكية، أثناء مراسم تشييع أمس السبت، حسب الشرطة.

وأفادت مصادر محلية بأن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران عندما فتح مسلح النار أثناء جنازة داخل كنيسة "فيكتوري سيتي".

وأوضحت المصادر، أن القتيلين هما رجل ومراهق يبلغ من العمر 15 عاما، بينما تتلقى امرأة وطفل العلاج في مستشفى بعد إصابتهما، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث له علاقة بالإرهاب.

المصدر: وكالات