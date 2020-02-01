 
مباشر

مقتل شخصين بإطلاق نار في كنيسة بالولايات المتحدة

أخبار العالم

مقتل شخصين بإطلاق نار في كنيسة بالولايات المتحدة
AFP Gaston De Cardenas
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6v4

سقط قتيلان وجريحان بإطلاق نار داخل كنيسة في ولاية فلوريدا الأمريكية، أثناء مراسم تشييع أمس السبت، حسب الشرطة.

وأفادت مصادر محلية بأن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران عندما فتح مسلح النار أثناء جنازة داخل كنيسة "فيكتوري سيتي".

وأوضحت المصادر، أن القتيلين هما رجل ومراهق يبلغ من العمر 15 عاما، بينما تتلقى امرأة وطفل العلاج في مستشفى بعد إصابتهما، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث له علاقة بالإرهاب.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اجتماع على المشكوف للجامعة العربية للرد على "صفقة القرن "