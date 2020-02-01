الدول الأوروبية تحظر تحليق طائرات مدنية بيعت لطهران بموجب الاتفاق النووي

نقلت وكالة أنباء "مهر" عن مصدر وصفته بالمسؤول قوله، إن الدول الأوروبية حظرت في أجوائها تحليق الطائرات التي اشترتها طهران بموجب الاتفاق النووي.

وأضاف المصدر: "طائراتنا الجديدة معتمدة من قبل وكالة سلامة الطيران الأوروبية، ووفقا لقوانين القارة الأوروبية، يجب مراجعة هذه الموافقة كل ثلاث سنوات لتحديث نظام الملاحة".

وتابع: "لقد حظرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الرحلات الجوية للطائرات من طراز إيرباص إيه 330، من إيران إلى أوروبا".

وشدد المصدر، على أن "الدول الأوروبية، تتذرع بعدم مطابقة هذه الطائرات لشروط الملاحة (navigation)، لكي لا تسمح لها بالقيام برحلات جوية إلى دول الاتحاد الأوربي".

وأشار المصدر، إلى أنه "بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، لم تتم ترقية وتحديث النظام البرمجي للطائرات التي تم شراؤها بموجب الاتفاق النووي، ولا يسمح لها بتنفيذ رحلات إلى الخارج وقد يتم حظرها حتى في المطارات في الدول المجاورة بسبب عدم وجود شهادات سلامة الطيران".

وقال المصدر إن هذه الطائرات الكبيرة لن تكون مجدية اقتصاديا في حال تنفيذها رحلات جوية قصيرة، كونها ستعمل فقط في المطارات المحلية"، نظرا لهذا الحظر.

وفي مطلع يناير 2017، تسلمت طهران ثلاث طائرات من شركة إيرباص من أصل مئة طائرة بموجب الاتفاق النووي، لكن إيرباص توقفت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو 2018 عن تسليم باقي الطائرات التزاما بالعقوبات على إيران.

المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية