واشنطن على ثقة تامة بعدم إجماع العرب على رفض "صفقة القرن"

علقت الإدارة الأمريكية على رفض الجامعة العربية دعم خطة دونالد ترامب، مؤكدة أن الدول العربية لم تجمع على رفض "صفقة القرن" الأمريكية.

ونقل موقع Axios اليوم السبت عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض: "تقدر الولايات المتحدة ردود الفعل الإيجابية من العديد من الدول العربية، حول خطتنا للسلام التي تم الإعلان عنها اليوم في اجتماع جامعة الدول العربية في القاهرة. وفقط بفضل الاستعداد لمحاولة إيجاد سبل جديدة، سنتمكن من تحقيق قفزة نوعية في حل الصراع الذي بسببه عانى الشعب الفلسطيني على مدى عقود".

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وأضاف المصدر أن القرارات السابقة لجامعة الدول العربية حاولت استرضاء القيادة الفلسطينية ولم تؤد إلى السلام والتقدم، لذلك من المهم اختبار سبل جديدة وإلا فلن يتغير مصير الفلسطينيين.

في وقت سابق من اليوم، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن البيان الختامي للاجتماع، أعلن صراحة رفض ما يسمى "صفقة القرن" لأنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني".

المصدر: تاس