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روسيا تعلق اتفاق الرحلات السياحية المعفاة من التأشيرة مع الصين

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روسيا تعلق اتفاق الرحلات السياحية المعفاة من التأشيرة مع الصين
Sputnik
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علقت الحكومة الروسية العمل بالاتفاقية الموقعة بين روسيا والصين للرحلات السياحية الجماعية المعفية من التأشيرة، وذلك على خلفية تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وجاء في قرار نشر يوم السبت على الموقع الرسمي للحكومة الروسية: "من أجل ضمان أمن البلاد، وحماية الصحة العامة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا الجديدة (2019-nCoV) على أراضي روسيا، قررنا تعليق الرحلات السياحية بدون تأشيرة، المنصوص عليها في اتفاق الحكومتين الروسية والصينية للرحلات السياحية الجماعية المعفاة من التأشيرة".

كما أصدرت الحكومة تعليمات لوزارة الخارجية الروسية، بتعليق قبول الوثائق وتسجيل وإصدار تأشيرات العمل للمواطنين الصينيين.

وتشدد موسكو من إجراءات الرقابة الصحية والوقائية على ركاب الرحلات القادمة من الصين، في إطار مواجهة "كورونا" ومنع تسربه إلى روسيا.

المصدر: وكالات

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