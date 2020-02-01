إسرائيل تمنع دخول 50 صينيا خوفا من "كورونا"

منعت إسرائيل دخول 50 مواطنا صينيا أراضيها اليوم السبت، في إطار "التدابير الوقائية لمحاربة فيروس كورونا".

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ووصل المسافرون الصينيون إلىمطار بن غوريون الدولي على متن رحلة جوية قادمة من العاصمة الروسية موسكو، حيث قرر موظفو سلطة السكان والهجرة إعادتهم من حيث جاؤوا عملا بتوجيهات وزارة الصحة.

وفي نفس السياق، نفى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع ما نشر حول وجود مصاب بفيروس كورونا في المستشفى.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية