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وسائل إعلام: موسكو رفضت استقبال طائرة ألمانية متوجهة من الصين إلى ألمانيا

أخبار العالم

وسائل إعلام: موسكو رفضت استقبال طائرة ألمانية متوجهة من الصين إلى ألمانيا
Reuters
(صورة أرشيفية)
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قالت صحيفة Bild الألمانية، إن موسكو رفضت السماح بهبوط طائرة ركاب في أحد مطاراتها، مخصصة لإجلاء مواطنين ألمان من الصين إلى بلادهم على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

وجاء في مقال نشرته الصحيفة، نقلا عن ممثل وزارة الدفاع الألمانية دانييل دراكن: "سمحت لنا روسيا باستخدام أجوائها.. وتم رفض هبوط (الرحلة الخاصة) في أحد مطارات موسكو (لإعادة التزود بالوقود)، بسبب نقص القدرة على الأرض".

ووفقا للصحيفة، فإن طائرة تابعة للجيش الألماني توجهت يوم الجمعة إلى مدينة ووهان وسط الصين التي ظهر فيها الفيروس، لإجلاء المواطنين الألمان.

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وكان من المقرر أن تهبط الطائرة في طريق العودة في أحد مطارات موسكو للتزود بالوقود واستبدال الطاقم بآخر قدم مسبقا يوم الخميس الماضي.

وذكرت الصحيفة أن موسكو درست مسألة السماح بتوقف الرحلة الجوية الخاصة فيها، لكنها أعلنت في ما بعد رفضها.

ونتيجة لذلك، غير الجيش الألماني مسار طائرته لتهبط في العاصمة الفنلندية هلسنكي قبل التوجه إلى ألمانيا.

ووفقا للصحيفة، كان على متن الطائرة 144 شخصا، بينهم مواطنون من ألمانيا والصين وبلغاريا والولايات المتحدة.

المصدر: إنترفاكس

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